L'ex barista di Montagnana smaschera l'agenzia di modelle per Striscia la Notizia

L’ex barista al Fly di Montagnana, Sandra Gomez, ha smascherato un’agenzia milanese che recluta false modelle. La giovane colombiana ha filmato per “Striscia la Notizia” le proposte a sfondo sessuale richieste dal sedicente agente di moda. "Lo shooting può essere un pretesto: un’ora di shooting e un’ora di altro. Si guadagnano dai 300 ai 600 euro. Ci sono persone che ti vogliono anche per un weeekend. In due giorni 2 o 3 mila euro li tiri su", ha detto il titolare dell'agenzia.

IL VIDEO. Sandra Gomez è diventata famosa grazie al calendario Costantin di due anni fa. La modella, che ora vive tra Milano e Montagnana, ha incastrato il titolare dell’agenzia di Milano con cui era entrata in contatto qualche tempo fa, registrando l’incontro con una telecamera nascosta. "Alla fine si va a fare sesso?", ha chiesto la Gomez, ricevendo la conferma dall’uomo.

IL COMMENTO. Il video è andato in onda martedì sera su Canale 5. "Donne, amiamoci un po’. Non c’è cosa più bella di avere la coscienza pulita, raggiungere i propri obiettivi e passioni senza compromessi. Ed è così che proverai la vera soddisfazione, siamo rinomate per questo no?", ha scritto la Gomez sul profilo Facebook a commento del servizio televisivo.