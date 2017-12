Scia di sangue sulla strada semina il panico: era materiale perso da un camion

I residenti si sono impressionati nel vedere una lunga scia di sangue tra via Cesare Battisti e via Montegrappa fortunatamente non erano i segni di un incidente con feriti ma del sangue di maiale perso da un camion con targa francese che aveva appena caricato il materiale in una ditta della zona.

FILMATI.

È quanto successo domenica a Noventa Padovana. Della vicenda sono subito stati informati gli agenti della polizia locale che, attraverso i filmati della videosorveglianza, sono riusciti a risalire che il materiale era stato perso sull'asfalto da un camion con francese che aveva appena fatto un carico da una fabbrica specializzata della zona gestita da cinesi. Il camionista rischia una multa per imbrattamento dell'asfalto.