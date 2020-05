Sanificazione di strade e marciapiedi con i mezzi della polizia: il ringraziamento del sindaco

Strade e marciapiedi di Saonara tirate a lucido e sanificate grazie ai mezzi della polizia utilizzati solitamente nell'ordine pubblico. Gli agenti del reparto mobile di Padova in questi giorni stanno disinfettando con speciali prodotti e l'ultilizzi di pompe a lunga gittata le aree del territorio comunale.

I ringraziamenti

Con una lettera destinata al questore Isabella Fusielli, il sindaco Walter Stefan ha voluto ringraziare il questore Isabella Fusiello: «La polizia- scrive il primo cittadino- ci sta aiutando in questo momento complicato nel preziosissimo lavoro di sanificazione delle strade con apposito mezzo in dotazione. Caro questore, l'attività dei vostri uomini è fortemente apprezzata dall'intera comunità di Saonara, rafforzando i sentimenti di gratitudine nei confronti delle istituzioni pubbliche». Il lavoro potrebbe essere replicato in altri comuni come quello di Ponte San Nicolò dove il mezzo sta lavorando in queste ore.