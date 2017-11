Usl 6, servizi per anziani a portata di “clic”: in Sanitap entrano anche le case di riposo

Una sedia a dondolo. È questa l’immagine scelta dall’Ulss 6 Euganea per la nuova sezione dell’App “Sanitap” dedicata alle case di riposo di Padova e provincia. Da oggi consultando l’applicazione gratuita si potrà ricevere informazioni chiare, semplici e omogenee relativamente all’offerta di posti e servizi delle Case di Riposo (Centri Servizi per persone anziane non autosufficienti). Con un semplice “clic” il cittadino potrà visionare l’elenco delle strutture per anziani del territorio dell’Ulss 6 Euganea e conoscere di ciascuna la descrizione con relative immagini interne/esterne, i servizi erogati, l’importo della retta mensile, i servizi inclusi/esclusi dalla retta, il numero di posti per cui la struttura è autorizzata/accreditata, la suddivisione degli spazi, gli orari di apertura sia per le visite sia per gli uffici amministrativi, come raggiungere la Casa di Riposo e il relativo sito web.

LA COMUNICAZIONE.

“Negli ultimi dieci anni l’indice di vecchiaia della provincia di Padova è passato da 136,3 a 156,8 ultrasessantacinquenni per ogni 100 giovani di età inferiore a 15 anni, in seguito all’incremento della quota di popolazione anziana. Grazie a questo strumento di agile e rapida consultazione – commenta il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta – andiamo incontro ad una comunità sempre più numerosa, agevolando la comunicazione tra le strutture residenziali per la terza età, i potenziali assistiti e le loro famiglie”. Sono infatti 5.150 i posti letto accreditati delle strutture presenti nel territorio. Presto il servizio verrà implementato con i posti letto liberi in ciascuna residenza. La App “Sanitap” è fruibile da smartphone e tablet. Le medesime informazioni sulle Case di Riposo si possono trovare sul sito web aziendale www.aulss6.veneto.it