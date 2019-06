Cronaca Piazze / Via Giuseppe Verdi

Santa Giustina in Colle: a fuoco deposito di attrezzi agricoli

La notte di sabato 8 giugno, alle 23 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via verdi, a Santa Giustina in Colle. Un ricovere di attrezzi agricolo ha preso fuoco, causando un incendio