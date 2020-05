È Santa Rita: che fila per la rosa benedetta

In occasione della festa di Santa Rita da Cascia nella chiesa di San Canziano i volontari di un’associazione religiosa hanno allestito un banchetto dove vengono offerte rose benedette al pubblico che pazientemente si è messo in fila per averne una da portare a casa nel rispetto delle norme sanitaria dovute all'allarme Covid19