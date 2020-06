Affittavano abusivamente camere a decine e decine di stranieri: sanzionati e segnalati

Gli occupanti erano in regola. Tutto il resto, però, era abusivo: quattro affittacamere sono stati sanzionati con 2.000 euro di multa e segnalati per omessa comunicazione di persone alloggiate entro le 24 ore alla locale Questura.

I fatti

L'operazione è stata condotta nella mattinata di lunedì primo giugno dai carabinieri della stazione di Padova Principale e dalla polizia locale: militari dell'Arma e agenti hanno controllato quattro appartamenti in via Confalonieri, via Tiziano Aspetti e via Selvatico a Padova. Al loro interno hanno trovato 25 stranieri di diverse nazionalità, i quali sono risultati tutti in regola coi documenti. L'attività effettuata dai quattro proprietari delle abitazioni non era invece affatto lecita, e per questo motivo sono stati sanzionati e segnalati per la rispettiva violazione dell'ex legge regionale nr. 11/2013 e dell’art. 189 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).