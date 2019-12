Parapiglia in discoteca: studenti accusati di aver derubato una donna, ma lei era ubriaca

Mercoledì universitario ad alta tensione al Factory Club di via Fra' Paolo Sarpi, teatro nella notte di un litigio fra giovani.

Il litigio e le accuse

Protagonisti della scenata che ha costretto a far intervenire una volante della polizia sono stati una coppia formata da una 22enne e un 25enne e un gruppo di studenti spagnoli. I primi due, dopo aver alzato il gomito, se la sono presa con gli stranieri. La ragazza infatti sosteneva di non trovare lo smartphone e l'amico ha additato gli iberici accusandoli di averlo rubato. A nulla sono valsi i tentativi di spiegare che loro, con quella sparizione, non c'entravano nulla. Solo l'arrivo dei poliziotti è riuscito a riportare la calma e separare i contendenti. Una volta chiarita la situazione è emerso che le accuse erano del tutto infondate e a fare le spese della sfuriata sono stati proprio i due ventenni, sanzionati per ubriachezza.