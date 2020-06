A passeggio sul sentiero di Rocca Pendice nonostante il divieto dopo l'incendio: sanzionati

Sono state realizzate due diverse ordinanze per notificarne la chiusura totale. Eppure sembra che in molti non abbiano capito l'antifona: sanzionate numerose persone trovate lungo il sentiero di Rocca Pendice, sui Colli Euganei, nonostante il divieto di transito pedonale a causa di cadute continue sia di rami carbonizzati sia di massi dalla parete rocciosa a seguito dell'incendio avvenuto il 3 giugno.

Sanzioni

A darne notizia è la pagina Facebook del Comune di Teolo: «Nella giornata di oggi, domenica 7 giugno, allertato da un cittadino che aveva notato alcune colonne di fumo che salivano dalla cresta di Rocca Pendice il sindaco Moreno Valdisolo insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco si è prontamente recato nei pressi del sentiero di Rocca Pendice, dove ha trovato molte persone che parcheggiavano le macchine lungo la provinciale o nel parcheggio dei cimitero e salivano verso la cresta, eludendo apertamente i divieti. Per queste persone e per tutte coloro che non rispettano l'ordinanza sono state fatte e verranno notificate le sanzioni amministrative previste per legge. Ricordiamo che nei prossimi giorni continuerà l'attività di controllo, ricordiamo per l'ennesima volta che è stata prorogata la chiusura totale al transito pedonale e a tutti i veicoli del sentiero denominato "Rocca Pendice" e ricordiamo per l'ennesima volta che non sono permessi l'accensione di fuochi nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei. Le info sono reperibili anche nelle ordinanze pubblicate sul sito istituzionale, a questo link".