Padova-Hellas, il grande spreco. Sap: «Elicottero da 6mila euro l'ora e niente straordinari»

Con una nota ufficiale il Sindacato Autonomo di Polizia critica la scelta del Dipartimento di pubblica sicurezza e della questura di Padova di utilizzare un elicottero dall'elevatissimo costo per vigilare sulla partita di Serie B tra Calcio Padova ed Hellas Verona.

Ci sono i soldi per l'elicottero ma non per gli straordinari

«Non è giustificabile usare, per una mera finalità mediatica, un elicottero che costa seimila euro l'ora a fronte di un ritardo nel pagamento degli straordinari fermo all'agosto 2017». Questo il cuore dell'attacco da parte del Sap, a firma del segretario provinciale Mirco Pesavento. Il sindacato ritiene sia stata una spesa sproporzionata rispetto alle reali necessità di ordine pubblico, uno spreco di denaro che stride con le ristrettezze economiche imposte agli agenti in servizio, che devono attendere mesi per vedersi pagare gli straordinari.

Seimila euro per un'ora di volo

L'evento in questione è la partita che domenica alle 15 ha visto fronteggiarsi sul campo dello stadio Euganeo il Calcio Padova e l'Hellas Verona. Tifoserie rivali che, secondo il Dipartimento di pubblica sicurezza e il questore Paolo Fassari, richiedevano un controllo straordinario. Oltre ai poliziotti in servizio a terra è quindi stato chiamato da Milano un elicottero Augusta-Bell AB 206. Un modello in grado di viaggiare per due ore e mezza con una velocità fino a 220 chilometri orari, con una capienza di quindici persone. Sono mezzi d'eccellenza usati per l'addestramento, le missioni operativi e anche il trasporto di organi o scorte particolari. Mezzi d'eccellenza che hanno un costo elevatissimo: come riferito dal Sap, tenere in volo un elicottero del genere per un'ora costa seimila euro. «Uno spreco di risorse pubbliche» sottolinea la nota «Mentre gli agenti devono aspettare fino a due anni per vedersi liquidati gli straordinari».

La provocazione: mossa mediatica?

Il sindacato ritiene sia stata una mossa pubblicitaria piuttosto che una reale necessità di sicurezza. Lo testimonierebbe l'impiego di pochi agenti sul campo: al II Reparto mobile di Padova conta 450 poliziotti specializzati nell'ordine pubblico, ma solo 20 erano operativi allo stadio. «Se la preoccupazione era tanta da richiedere l'elicottero» chiude provocatoriamente il Sap «perché non sono stati impiegati altri contingenti a terra?».