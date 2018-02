L'annuncio dell'assessore Micalizzi: "Via Avanzo, finalmente ci siamo!"

Appuntamento in via Avanzo, dove il cantiere è più di 5 anni che è in attività. "Qui ci sono stati grossi problemi - spiega l'assessore Micalzzi - soprattutto nella seconda fase, quando si è trattato di realizzare il tunnel. Si è riscontrato un importante problema di infiltrazione di acqua e questo ha creato grossi problemi, di fatto paralizzando i lavori".

La svolta

Una domanda che sorge spontanea fare all'assessore è quella di comprendere quando c'è stata la svolta che finalmente hanno dato una accelerata ai lavori: "Una volta insediati ci siamo trovati con FSI e abbiamo fatto presente che c’era bisogno di cambiare strategia. Hanno capito l’esigenza dell’amministrazione e hanno cambiato ditta, scegliendone una di Belluno molto attrezzata e capace e questo ha dato una svolta decisiva".

Cosa succede ora in Via Avanzo

Sarà un cambiamento non da poco, non solo per chi abita nella zona, quello di rendere finalmente agile il passaggio dietro la stazione dei treni. "Da oggi il cantiere è diverso - precisa ancora l'assessore Micalizzi - e martedì 20 prossimo faremo un collaudo. Se la prova sarà positiva l'opera verrà consegnata al comune. Via Avanzo tornerà ad essere percorsa dalle auto, sarà tolto il semaforo che consente ad oggi il passaggio pedonale di chi va o viene dalla stazione in direzione Arcella. In via Avanzo si potrà passare in modo agevole. Con il sottopasso, la rotatoria al posto del semaforo e il sottopasso, diventerà una strada con una maggiore fluidità".