Le mura come palestra di roccia: sorpresi due giovani a scalare il bastione Pontecorvo

Il bastione Pontecorvo come parete di roccia per un allenamento di free climbing in pieno giorno. L’arrampicata è avvenuta martedì pomeriggio, scatenando il putiferio su Facebook quando la foto ha cominciato a girare sul social network.

GIOCO PERICOLOSO.

I due scalatori hanno deciso di testare la gamba sulle mura storiche della città e a mani nude hanno affrontato la parete. I giovani, un ragazzo e una ragazza, in abbigliamento tecnico sportivo scalano come se fossero impegnati in una palestra di roccia. Oltre allo sfregio a un monumento della città, non è da sottovalutare la questione sicurezza. Le mura infatti sono di materiale scivoloso e friabile che potrebbero mettere in serio pericolo chi si avventura nella scalata a corpo libero. Un gioco pericoloso: il timore è che questa prassi venga ora emulata da altri aspiranti Reinhold Messner di città.