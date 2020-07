Conducente senza patente se la fa prestare dal passeggero: doppia denuncia e auto "bloccata"

Cosa non si fa per gli amici: un 27enne ha dato la propria patente al conducente del mezzo su cui si trovava perché lui non l’aveva, ma la polizia li ha colti in flagrante.

Lo scambio

Era la mattina di sabato 11 luglio quando la volante della polizia ferma una Giulietta in viale Coppi. Cominciano le procedure di rito, patente e libretto. Ma c’è qualcosa di strano. I documenti non corrispondono e presto è svelato l’inganno. Il conducente, un 30enne originario del Benin, ha mostrato la patente del passeggero mentre quest’ultimo, un 27enne del Congo, ha mostrato la carta d’identità dell’amico. Entrambi sono stati denunciati per sostituzione di persona e l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.