Violenza sessuale su un 15enne: i fatti in canonica, accusato un prete della Bassa

Dopo lo scandalo della chiesa di San Lazzaro, con gli eccessi di don Contin, un altro prelato balza agli onori della cronaca. Questa volta le accuse sono ancora più pesanti perchè riguardano un ragazzo di appena 15 anni.

VIOLENZA IN CANONICA. Come riportano i quotidiani locali infatti, un quarantenne già alla guida di una parrocchia del Monselicense, avrebbe fatto delle avances al minore, l'avrebbe palpeggiato, fatto sedere sulle sue gambe e mimanto l'atto sessuale. La vicenda è finita in tribunale e giovedì ci sarebbe stata l'udienza preliminare.

GIUDIZIO. I fatti si riferirebbero ad un anno fa e sul caso sarebbe già intervenuta la diocesi, imponendo un anno sabbatico al prelato per essere poi destinato ad una parrocchia dell'Alta. Il 12 settembre verrà fatta chiarezza sull'utilizzabilità di alcune intercettazioni mentre il 28 è previsto il giudizio con rito abbreviato.