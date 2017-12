Scandalo "Diritto e Scienza": nuova accusa di stalking per il pubblico ministero padovano

Altri guai per il pm padovano che è stato indagato per le molestie alle stagiste. Oltre al versante disciplinare e alla sospensione da ogni incarico, la procura di Piacenza ha iscritto il magistrato nel registro degli indagati per stalking. Come riporta il Gazzettino di Padova, la nuova accusa il procuratore, che lavora a Rovigo, la divide con un altro collega sotto accusa dalla procura di Bari per estorsione.

LA NOVITÀ

Stando a quanto ricostruito dalla magistratura di Piacenza, il pm padovano avrebbe importunato una dottoressa iscritta alla scuola di formazione giuridica con diverse telefonate per convincerla a non lasciare il corso e a seguire i consigli del collega che dirige la scuola. La studentessa ha portato sul tavolo dei pm emiliani la questione delle pressioni che sono alla base delle accuse per il responsabile della scuola di formazione forense e del suo collaboratore. Entrambi si sono detti sempre estranei all’intera vicenda, ma il Csm per ora ha sollevato dall’incarico il magistrato padovano, inducendo la procura di Piacenza a indagarlo.