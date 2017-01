Scandalo San Lazzaro, spunta un'altra amante: ora sono nove le donne coinvolte

Spunta un'altra amante tra le fila di coloro che hanno partecipato alle orge in parrocchia con don Contin, il parroco di San Lazzaro.



NOVE. Come riportano i quotidiani locali, l​a donna è stata sentita dagli inquirenti e ha confermato gli incontri amorosi col sacerdote. Sono almeno nove, quindi, le donne coinvolte nello scandalo. Dopo le confessioni, dunque, del parroco dei Colli che ha confermato di aver avuto rapporti sessuali con la 49enne già protagonista degli affair con don Contin, arriva un'altra brutta notizia per i fedeli, scioccati dalle continue rivelazioni del prete infedele al suo mandato.



L'ACCERTAMENTO. Per quanto riguarda l'indagine, lunedì, il pm Roberto Piccione ha incaricato l’ingegnere Nicola Chemello di svolgere un accertamento tecnico, che dovrà concludersi entro 90 giorni, sui contenuti digitali di dvd (catalogati dallo stesso don con il nome dei Papi della storia della Chiesa) e videocassette e materiali vari sequestrati al prete e su 5 telefonini messi a disposizione dalla 49enne. Sempre da lunedì, l'ex parroco di San Lazzaro ha come nuovo difensore l'avvocato penalista Gianni Morrone, subentrato a Michela Godina.