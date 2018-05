Schiamazzi in pieno centro: insorgono i residenti, la polizia sgombera 60 studenti spagnoli

Quattro pattuglie della polizia e una della polizia locale sono intervenute nella notte tra sabato e domenica in pieno centro a Padova, dopo che i residenti avevano chiamato più volte il 113 per segnalare il disturbo.

Lo sgombero

Numerose le segnalazioni arrivate in questura nelle notte che hanno convinto le volanti a intervenire: attorno all'una di notte, infatti, in piazza dei Signori gli agenti hanno identificato e allontanato dalla gradinata della Gran Guardia circa sessanta persone presenti, in prevalenza studenti di nazionalità spagnola che stavano urlando e bevendo.