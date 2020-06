Problemi nella notte in piazza dei Signori: ruba furgone, si schianta e fugge sanguinante

Prima l'incidente con il furgoncino rubato, poi la fuga perdendo sangue per le vie del centro. Nuovi problemi in centro storico nella notte tra domenica e lunedì. In piazza di Signori, un uomo, forse straniero, si è schiantato contro il palazzo Monte di Pietà dopo aver percorso in contromano un tratto di strada di via Daniele Manin.

L'incidente e la fuga

Il malvivente, che poco prima avrebbe rubato il furgone, dopo essersi schiantato contro il palazzo e aver provocando diversi danni, è fuggito verso via Daniele Manin, perdendo sangue e lasciando tracce sotto i portici come mostrano alcune foto postate su Facebook dal consigliere comunale di opposizione Vanda Pellizzari. In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Padova che hanno eseguito i rilievi e si sono messi a caccia del fuggitivo.

La rapina a Ferrara

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri lo straniero, presumibilmente nord-africano, aveva compiuto una rapina armato di pistola giocattolo verso mezzanotte e mezza a Ferrara, scappando poi in autostrada fino a Padova. Una volta nel capoluogo euganeo, si è schiantato contro il muro del palazzo Monte di Pietà, ferendosi. All'interno dell'abitacolo i militari hanno rinvenuto una pistola giocattolo. Sono in corso le ricerche della persona in tutto il territorio.