Scooterista si trova la strada sbarrata dal cinghiale: fratture e botte dopo l'impatto

L'uomo stava rincasando in sella al suo scooter quando si è improvvisamente trovato davanti il cinghiale che attraversava la strada e non ha potuto evitare l'impatto. Torna quindi d'attualità il tema del pericolo che provocano gli animali nelle zone dei Colli.

L'incidente

Incidente nella serata di giovedì a Cinto Euganeo in via Cavalcaressa dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bastia di Rovolon per lo schianto avvenuto tra il mezzo a due ruote e l'animale che improvvisamente si è gettato sulla carreggiata. G.S., il conducente di 52 anni che abita poco distante dal punto dell'impatto, è stato sbalzato a terra, battendo violentemente la gamba sinistra. I sanitari del Suem 118 l'hanno soccorso, portandolo in ospedale a Schiavonia per le cure del caso. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita.