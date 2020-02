Schianto in moto: ricoverato in gravi condizioni Fausto Dorio, sindaco di Villafranca

É ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cittadella Fausto Dorio, il sindaco di Villafranca Padovana rimasto coinvolto mercoledì pomeriggio in un grave incidente stradale mentre era in sella alla sua motocicletta lungo la strada statale 47 della Valsugana.

Condizioni preoccupanti

Il sindaco era diretto a Cittadella per presenziare a una riunione quando un veicolo in transito gli avrebbe tagliato la strada facendogli perdere il controllo della moto e rovinare sull'asfalto. La carambola è avvenuta in località Sant'Anna Morosina nel comune di San Giorgio in Bosco e innescare l'incidente sarebbe stata una Volkswagen condotta da una 28enne dell'Alta Padovana. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi.