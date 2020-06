Sciame di migliaia di api in piazza dei Frutti a Padova: l'intervento risolutivo dell'apicoltore

Un gigantesco sciame con migliaia di api ha seminato il panico in piazza dei Frutti a Padova nella tarda mattinata di martedì 2 giugno, creando un fuggi fuggi generale.

Api

Siamo in pieno periodo di sciamatura, ovvero il modo in cui si riproducono le famiglie di api: la nuova colonia si forma quando l'ape regina lascia la famiglia d'origine con un nutrito numero di api operaie. Ed è proprio ciò che è accaduto quando lo sciame si è posato in massa su un ombrellone del celebre "Bar dei Osei", costretto a chiudere e che ha visto gli avventori seduti sui tavolini a scappare in fretta e furia. L'area è stata transennata per consentire alle api la "sciamatura".

Apicoltore

La situazione si è risolta nel primo pomeriggio grazie all'intervento di un apicoltore, intervenuto sul posto per togliere le api dall'ombrellone su cui si erano posate senza far loro del male e consentendo così di proseguire il loro "viaggio" insieme all'ape regina.