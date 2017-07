Scimmie "in pensione": non saranno più utilizzate per scopi scientifici dall'Izs

Saranno alloccati dal 19 luglio prossimo nel Centro di recupero animali selvatici della Maremma, in provincia di Grosseto, i 27 esemplari di Macaca fascicularis ospitati da alcuni anni all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnaro per scopi scientifici.

BENESSERE. La decisione, fortemento voluta dal direttore generale dell'IZs Daniele Bernardini, rappresenta una scelta etica importante per il benessere degli animali. "I primati - spiegano - di proprietà del Coris, Consorzio per la ricerca sanitaria, saranno prelevati da un'unità della Lav e portati nel Centro di recupero di Semproniano, Grosseto".

STUDIO. "Questi primati non umani - sottolineano - sono stati impiegati a scopo di studio, soprattutto nel campo dei trapianti d'oragno (rene). Alcuni ambiti della ricerca scientifica hanno ancora bisogno di ricorrere agli animali, adottando forme di sperimentazione in linea con i principi delle 3R (replacemente, reduction, refinement), sebbene tutta la comunità scientifica sia consapevole che c'è l'assouta necessità di mettere a punto metodi alternativi (in vetro e in silicio) sui quali c'è un altrattanto intensa attività di ricerca".

SCELTA ETICA. "Oggi - conclude il direttore Bernardini - grazie alla mancata attivazione di determinati filoni di ricerca, come per esermpio gi xenotrapianti, alcuni pirimati della specie Macaca fascicularis erano presenti nello stabulario senza essere impiegati e/o senza che ci fossero progetti che ne prevedessero l'impiego. Quindi la scelta etica compiuta è stata quella di traovare la giusta ed idonea sistemazione per questi animali".

DIAGNOSTICA. Le strutture dell'istituto che si libereranno saranno utilizzate per potenziale i laboratori e la ricerca scientifica sulla diagnostica delle malattie animali e sul controllo e sicurezza degli alimenti.