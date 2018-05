Incidente Acciaierie Venete: sciopero di 24 ore e presidio fuori dalla fabbrica

Dopo il terribile incidente di domenica, che ha coinvolto 4 lavoratori, sono previste per lunedì 24 ore di sciopero nei 6 stabilimenti del gruppo Acciaierie Venete. Sempre lunedì è previsto, presso il sito di via Silvio Pellico a Padova, un "presidio di solidarietà" per i lavoratori feriti. Ricordiamo, inoltre, che lo stabilimento di riviera Francia è stato posto sotto sequestro e tutte le attività produttive e lavorative sono naturalmente ferme fino a data da destinarsi. Anche i lavoratori di altre aziende siderurgiche del Veneto aderiranno allo sciopero di domani.

La Fiom

Dopo questa indegna giornata per il mondo del lavoro, Loris Scarpa, segretario della Fiom Cgil di Padova, ha dichiarato: "Basta è ora di fermarsi e di ripristinare le priorità! Il lavoro e il come si lavora sono l'unica priorità! Non possiamo permetterci più altre tragedie, non possiamo più contare solo i morti, i feriti e gli invalidi. È necessario fermarci e ripensare profondamente a quali sono le priorità di un Paese evoluto e che vuole progredire. Perché dobbiamo lavorare in queste condizioni? A noi non interessano i costi né i profitti, ma vogliamo lavorare solo per costruire un futuro dignitoso per noi e i nostri figli. Il lavoro, e non il mero contenimento dei costi, dovrebbe essere il segno del vero progresso. Questi fatti non riguardano più solo i sindacati e le imprese, ma devono riguardare chi governa e chi vuole governare questo Paese".