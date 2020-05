AcegasAps: venerdì 22 maggio possibili disservizi per lo sciopero del personale

AcegasApsAmga informa che venerdì 22 maggio saranno possibili dei disservizi per uno sciopero del personale dipendente. Di seguito il comunicato.

Lo sciopero

AcegasApsAmga informa che venerdì 22 maggio potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali, in seguito a uno sciopero nazionale di due ore, proclamato da un’organizzazione sindacale non confederale. AcegasApsAmga ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.