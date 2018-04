Busitalia, gli autisti incrociano le braccia a Padova: sciopero indetto per sabato 28 aprile

Braccia incrociate a Padova: gli autisti di bus e tram sciopereranno sabato 28 aprile.

Le fasce garantite

Lo sciopero è stato proclamato da Adl Cobas, Sls, Sgb e Sul: gli autisti di Busitalia, oltre a protestare per i turni di lavoro imposti dall'azienda, pongono l'accento sulla necessità di offrire un servizio migliore agli utenti. Come di consueto verranno garantite delle fasce orarie per consentire soprattutto agli studenti di usufruire del servizio: bus e tram, infatti, circoleranno da inizio servizio alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Al lavoro anche il primo maggio

E per il terzo anno consecutivo gli autisti saranno al volante anche il primo maggio, seppure in servizio ridotto.