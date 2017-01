Sciopero fissato per sabato 28 gennaio: possibili disagi nel trasporto urbano ed extraurbano

Per effetto dello sciopero aziendale di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali Sgb, Adl e Sls, per sabato prossimo, 28 gennaio, disagi potrebbero verificarsi nel servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

ORARI. Non potranno pertanto essere garantite le corse con orario di partenza compreso nelle seguenti fasce orarie: Bacino di Padova - Servizio urbano e Linee Colli: dalle 8.30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio. Servizio extraurbano (escl. Linee Colli): dalle 8:30 alle 11:59 e dalle 14:30 a fine servizio. Bacino di Rovigo dalle 8.16 alle 11.59 e dalle 14.46 a fine servizio. Si fa presente che le corse Adria - Cavarzere - Padova sono di competenza del bacino di Rovigo. Relativamente, in particolare, al servizio extraurbano (ex Sita) di Padova e Rovigo sul sito web degli autobus del Veneto è possibile consultare l’elenco delle corse garantite.