Trasporto pubblico, sarà un 13 giugno di passione: sciopero di 24 ore dei lavoratori Busitalia

Un vero problema per i pellegrini: gli autoferrotranvieri di BusItalia Veneto hanno indetto uno sciopero di 24 ore per mercoledì 13 giugno, festa di Sant'Antonio.

Lo sciopero

Una mobilitazione proclamata dai sindacati di base Sls, Adl/Cobas, Sgb e Sul, mentre gli autisti iscritti a Filt-Cgil, Fit-Csl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal lavoreranno regolarmente. Verranno inoltre salvaguardate le consuete fasce orarie dalle ore 5 alle 8.30 e dalle ore 12.30 alle 15.30. Previsti però pesanti disagi saranno pesantissimi, in quanto migliaia e migliaia di pellegrini annualmente invadono Padova nel giorno dedicato al Santo, tanto che negli anni scorsi furono organizzati bus navetta dalla stazione alla Basilica per chi proveniva da fuori città.

Il comunicato

Le motivazioni dei quattro sindacati aderenti allo sciopero sono affidate a un comunicato: "Ancora una volta ci siamo scontrati con l'ottusità di questa azienda, ancora una volta abbiamo toccato con mano la non volontà di risolvere i problemi, ancora una volta anche il Prefetto e il Sindaco hanno potuto constatare che, nonostante le nostre precedenti aperture e la disponibilità dimostrata fino ad oggi, da parte dell'azienda non vi è altrettanta disponibilità e altrettanta voglia di risolvere i problemi legati a turni, sicurezza e rappresentanza. Siamo costretti ad usare l'arma dello sciopero proprio a fronte di una controparte che non vuol sentire, che travisa le difficoltà, che si rifiuta di affrontare le problematiche che di volta in volta vengono presentate, che si nasconde dietro a cavilli e regole fatte a proprio uso e consumo e che approfittando del proprio 55% si rifiuta (o lo fa solo dopo forti pressioni) di accogliere suggerimenti e richieste da parte del Comune che detiene il restante 45%. Noi continueremo la nostra lotta per arrivare a garantire un vero servizio pubblico, una rappresentana sindacale eletta dai lavoratori, turni in grado di garantire servizio e vita lavorativa, sicurezza dei mezzi usati, trasparenza ed equità del PdR e 15 minuti di franchigia a turno e non a corsa".