Lavoratori dell'energia elettrica in sciopero: disagi nei servizi dell'illuminazione pubblica

E' stato indetto per lunedì 16 gennaio uno sciopero dei lavoratori del comparto elettrico. Uno stop previsto per l'intera giornata e che è stato indetto su tutto il territorio nazionale.



LO SCIOPERO. AcegasApsAmga SpA, società del Gruppo Hera, informa che a causa dello stop dei lavoratori deciso dalle organizzazioni sindacali confederali, per il rinnovo del contratto, potranno verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi dell'illuminazione pubblica.