I lavoratori delle telecomunicazioni in sciopero: corteo in corso del Popolo a Padova

Sciopero mercoledì mattina di centinaia di lavoratori del settore delle telecomunicazioni, che hanno incrociato le braccia per protestare contro il mancato rinnovo del contratto.



A PADOVA. A Padova un lungo corteo ha sfilato per la via Piazza del Popolo: dal piazzale della Stazione i dipendenti di Vodafone, Wind, Tim e dei call center, provenienti da tutto il Veneto, hanno raggiunto poi piazza Garibaldi. Il tempo poco clemente non ha impedito ai lavoratori di marciare. A suon di slogan e armati di striscioni e bandiere hanno protestato per "la rottura delle trattative che è dipesa dalle richieste delle aziende sul controllo a distanza, il lavoro supplementare, gli scatti di anzianità, gli aumenti salariali a consuntivo, il job's act e l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In definitiva, - denunciano - la proposta datoriale si traduce in meno salario e meno garanzie".