Lavoratori della fonderia Anselmi in sciopero: manifestanti vanno in protesta dal prefetto

Sciopero venerdì mattina a Padova dei lavoratori della fonderia Anselmi.



SCIOPERO. Gli operai dei sindacati confederali da Camposampiero hanno raggiunto, attorno alle 10, la stazione del capoluogo euganeo da dove sono poi partiti alla volta del centro storico. Con slogan, striscioni e bandiere hanno chiesto a gran voce di far ripartire lo stabilimento per dare un "lavoro a tutti". Il corteo è transitato per Piazza Antenore, passando presso gli uffici del curatore fallimentare e del commissario in piazza Savelli. La protesta si è poi conclusa dal Prefetto della città. Traffico bloccato lungo piazza del Popolo.





