Di sciopero in sciopero: 500 licenziamenti in vista, i lavoratori Fedex/Tnt incrociano le braccia

Non solo metalmeccanici. E non solo per la sicurezza: Filt Cgil, Fit Cisl Reti e Uiltrasporti hanno proclamano lo sciopero nazionale dei lavoratori Fedex/Tnt per tutta la giornata di giovedì 17 maggio.

Licenziamento in vista per 500 lavoratori

E una tale mobilitazione è giustificata dalla motivazione: il blocco è stato organizzato per protestare contro la fusione societaria che prevede il licenziamento di circa 500 lavoratori e la chiusura di 24 delle 34 sedi di Fedex. Pesanti le ricadute occupazionali anche per Padova, tanto che sempre giovedì alle ore 9 davanti alla sede di Tnt in Corso Inghilterra 16 si terrà un presidio-conferenza stampa per illustrare le ragioni della protesta e il rischio che corrono i lavoratori padovani.