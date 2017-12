Revocato lo sciopero degli autobus: i mezzi circoleranno regolarmente tutta la giornata

Circoleranno regolarmente tutti gli autobus in città e in provincia sabato 16 dicembre. Giovedì è stato revocato lo sciopero indetto da Sls, Adl Cobas e Sgb: dopo un incontro con il prefetto Renato Franceschelli e con i rappresentanti di BusItalia Veneto è stato deciso di non incrociare le braccia.

BUS E TRAM

Il rischio era quello che si paralizzasse il trasporto pubblico sia urbano sia extraurbano in città, a pochi giorni dal Natale e in pieno shopping per le festività. Gli utenti rischiavano di subire pesanti disagi oltre le fasce garantite. Gli autisti avrebbero dovuto incrociare le braccia dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio.