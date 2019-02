Sciopero dei riders, Just Eat: "Dispiaciuti per la situazione, speriamo nel rinnovo dei contratti"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In merito alle notizie relative alle agitazioni dei rider che operano tramite il nostro partner di logistica Clarus, siamo dispiaciuti per la situazione che coinvolge i rider di Padova. Ci teniamo a precisare che tutti i nostri partner di logistica sul territorio italiano, a cui affidiamo il servizio di consegna, attività non prevista nel nostro modello di business, sono tenuti al rispetto delle normative e a una gestione corretta delle loro risorse. I contratti che possono risultare in scadenza, dipendono direttamente dalla coperativa M&G e auspichiamo, considerando lo sviluppo del mercato e l'incremento dei ristoranti che si avvalgono del servizio, che possano essere rinnovati. Seppur Just Eat sia un marketplace, cioè un operatore che mette in connessione, grazie al digitale, clienti e ristoranti, stiamo prendendo parte al dialogo sul tema a livello nazionale, e ci teniamo a continuare il lavoro iniziato con il Ministero e con le varie sedi regionali, con l'obiettivo di dare ulteriore valore al percorso di regolamentazione dell’economia on demand, nell'ottica di sviluppare le soluzioni adeguate a garantire la tutela dei lavoratori e la sostenibilità e la crescita del settore".