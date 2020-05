Gli specializzandi di Padova proclamano lo sciopero dall'attività per una giornata

«In seguito alle dichiarazioni del direttore sanitario espresse via web il primo maggio, le nostre richieste sono state semplici: le scuse formali e pubbliche, la smentita del contenuto delle dichiarazioni e un incontro urgente per chiarimenti e confronto. Le scuse del Dr. Donato sono state parziali e non adeguate alla gravità di quanto dichiarato, che lascia ben poco spazio a fraintendimenti. Confermando una modalità ormai reiterata, non è giunta neppure risposta alla nostra richiesta di incontro. Per la grave offesa ricevuta pubblicamente e la frattura ormai insanabile, aggravata dall'assenza di risposta, la maggior parte degli Specializzandi è risultata favorevole all’Astensione dalle attività formative professionalizzanti indetta a partire dalle ore 8 del 4 maggio (lunedì), garantendo per il bene dei pazienti i servizi di emergenza e nelle aree Covid, non sopperibili dal personale dipendente.

La protesta

«In merito alla veridicità dei dati riportati nella dichiarazione del Dr. Donato, chiediamo che venga avviata un’indagine ufficiale per ricostruire l’origine dei contagi tra il personale medico in formazione di Aoupd. Dire che solo uno specializzando sarebbe stato contagiato nell’esercizio della professione, e lasciar presagire che la restante parte abbia contratto l’infezione per propria superficialità e negligenza, è inesatta e negherebbe il rischio professionale a cui tutti siamo stati esposti. L’evidenza di una dichiarazione mendace dovrebbe portare a seri provvedimenti sia da parte della Direzione generale che dell’Ordine professionale. Pretendiamo inoltre un incontro urgente con la direzione dell’Azienda Ospedaliera, richiesta caduta ripetutamente nel vuoto e che ora diventa imprescindibile ottenere. Non si tratta solo di chiarire gli eventi che hanno portato a questo estremo gesto di protesta, ma servirà per rispondere e dare garanzie sulle molteplici decisioni dell’Azienda che si sono susseguite negli anni e si ripercuotono pesantemente sul nostro percorso di formazione. Queste dichiarazioni sono la punta dell’iceberg di ciò che gli Specializzandi hanno subito negli ultimi anni, trovandosi a venire identificati come studenti o lavoratori a seconda della convenienza del momento, senza però vedere riconosciute le garanzie e la sicurezza sul lavoro, basilari per la nostra tutela e quella dei pazienti che curiamo. Tutto ciò in aggiunta all'impossibilità di usufruire di spazi adeguati né dei servizi minimi normalmente garantiti a chi, come noi, presta servizio in ambito sanitario. Se non verrà convocato un incontro urgente da parte dell’Azienda, ci riserviamo di proseguire ed ampliare ulteriormente la nostra astensione». MeSPad - Medici Specializzandi Padova