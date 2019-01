Trasporto pubblico: scioperi il 21 gennaio e il 14 febbraio, a rischio la circolazione

Sono due le date da segnare col bollino rosso per i trasporti pubblici veneti e padovani. Il prossimo 21 gennaio in concomitanza con lo sciopero nazionale dei 4 ore degli autisti potrebbero esserci disagi sugli autobus urbani ed extra urbani. Manifestazioni e presidi nelle stazioni ci saranno il 14 febbraio per lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto merci.

La protesta

Gli autisti del trasporto pubblico protestano per il Pacchetto mobilità che propone la liberalizzazione del mercato dei servizi del trasporto delle persone con autobus per la lunga percorrenza attraverso la modifica del regolamento Cee. "Una liberalizzazione - scrivono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Veneto – che penalizza l'occupazione nel nostro Paese e la gestione efficiente dei servizi, schiacciati dal dumping delle imprese che favoriscono i minori costi a scapito dei diritti, della professionalità e della sicurezza sul lavoro".

I sindacati

Quanto al trasporto merci, la mobilitazione riguarda le proposte di allungamento dei tempi di lavoro, intervenendo sui riposi, dilatandone la cadenza. "Le modifiche - scrivono i sindacati del Veneto - comportano inaccettabili cambiamenti sulle condizioni di lavoro dei camionisti che si vedranno costretti a riposare dopo tre settimane di lavoro interrotte solo da 24 ore domenicali. Con 18 giorni di guida e solo due giorni di 24 ore di riposo è evidente il rischio per la salute dei lavoratori, ed i rischi sulla sicurezza stradale.