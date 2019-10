Scippo in pieno giorno: anziana malmenata in centro per rubarle la catenina

Ha reagito a un tentativo di aggressione ed è stata malmenata. L'episodio si è verificato nella giornata di lunedì in via Giotto dove un'anziana è stata scippata mentre saliva in auto all'interno di un garage privato dove aveva posteggiato la propria automobile. Verso le 12.30 la donna, una settantaduenne che abita in zona Forcellini, è stata avvicinata alle spalle da un individuo che le ha strappato la collanina.

La reazione e il ricovero

Stando a quanto ricostruito dalle volanti della polizia che per prime sono state allertate, la donna ha reagito, ricevendo in cambio un violento pugno sul volto e cadendo a terra. Il malvivente è riuscito a fuggire mentre la vittima dell'aggressione è stata aiutata da un vicino che ha sentito le urla. La donna è stata trasferita in pronto soccorso a Padova dove in serata i medici hanno deciso per lei il ricovero dato che il quadro clinico si è complicato. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'autore anche grazie all'ausilio delle telecamere di video-sorveglianza.