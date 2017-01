Strattonata per strada per rubarle la borsetta con 10 euro: 88enne in ospedale

La strattonano per rubarle la borsetta con dentro 10 euro e la mandano in ospedale.



FURTI. La brutta avventura è accaduta domenica sera ai danni di una 88enne che stava transitando in via Roma a Battaglia Terme. E' stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha tirato con forza la borsetta tanto da farla cadere a terra. Immediatamente l'anziana è stata soccorsa ed è stata trasportata al pronto soccorso dove è stata medicata e tenuta in osservazione. I carabinieri stanno dando la caccia al ladro senza scrupoli.