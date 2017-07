Chiede informazioni a un'anziana, appena si distrae le strappa la collana e poi fugge

Ferma una donna con la scusa di domandarle un'informazione e appena si distrae le strappa la collana. La vittima è un’anziana di 85 anni di Vigonza.

INDICAZIONI STRADALI. La signora, mercoledì sera attorno alle 21.30, stava camminando in via Venezia di fronte al centro commerciale Matrix quando le si è avvicinato un uomo di carnagione scura che le ha chiesto alcune indicazioni stradali. Non appena la donna si è distratta, il malvivente le ha strappato la collana d’oro, scappando poi a bordo della sua automobile in direzione di Stra. Sul fatto indagano i carabinieri.