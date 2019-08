Anziane scippate in strada, due casi in paese: è caccia ai banditi dell'auto bianca

Due settantenni in un tranquillo paese di provincia come Stanghella. Avvicinate da sconosciuti e scippate in strada. É successo per ben due volte negli ultimi giorni, inframmezzati venerdì da un precedente con inquietanti analogie nella vicina Solesino.

Il primo caso

É il quadro su cui indagano i carabinieri per dare un nome e un volto ai banditi che sembrano imperversare nella Bassa Padovana. Il primo caso risale a giovedì scorso quando alle 22.30 una 78enne del paese è stata derubata lungo via Marchesi. La pensionata stava camminando sul marciapiede quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo che in pochi secondi le ha strappato la borsetta con i documenti e circa 50 euro. Poi è salito su un'auto accostata poco più avanti sparendo. La vittima non è riuscita a vederlo bene in viso, ma ha riferito agli inquirenti che l'auto potesse essere una Fiat Grande Punto bianca con i vetri oscurati.

Il secondo episodio

Un dettaglio potenzialmente decisivo, perché la descrizione del veicolo corrisponde a quella rilasciata dall'altra vittima cinque giorni più tardi. Alle 9.20 di martedì i carabinieri sono infatti intervenuti una seconda volta, chiamati da una 72enne. La donna stava arrivando in bicicletta al cimitero di Stanghella quando è stata affiancata da un'utilitaria bianca. Dal finestrino lato passeggero si è sporto un uomo con un passamontagna, che le ha sfilato la borsetta dal cestino. Anche in questo caso il bottino è stato esiguo, ma il tipo di veicolo ha messo in allerta gli inquirenti. Dettagli come il numero di porte (tre), il colore, i finestrini oscurati sembrano combaciare con quanto segnalato dalla prima vittima.

Il precedente

Ma soprattutto certi elementi combaciano con un analogo scippo consumato venerdì mattina a Solesino, distante appena qualche chilometro. Anche il quel caso una donna era stata affiancata mentre pedalava. Era stata descritta una vettura grigia, forse una Peugeot, ma a questo punto non si può escludere che si tratti degli stessi banditi che hanno agito a Stanghella.

L'appello

Sulle diverse vicende sono in corso serrate indagini e i carabinieri richiedono la collaborazione dei cittadini. Chi avesse informazioni circa una Fiat Grande Punto bianca con i vetri oscurati e tre porte è pregato di segnalarla alle forze dell'ordine, senza però agire di propria iniziativa.