Le rubano la borsa mentre è in sella alla sua bici: i colpevoli sono due minorenni

Dallo scippo al riaffidamento ai familiari: un 17enne padovano e un 16enne trevigiano, entrambi nomadi, sono stati fermati dalla polizia di Padova dopo aver compiuto un furto con destrezza ai danni di una donna.

I fatti

È successo intorno alle ore 17.30 di venerdì 8 maggio: sulla linea del 113 arriva la chiamata di un cittadino, il quale segnala che in via Libia a Padova due giovani hanno rubato a una donna la sua borsa, che aveva riposto nel cestino anteriore della bici mentre stava pedalando. Gli agenti si precipitano sul posto e rintracciano due ragazzi compatibili con la descrizione fornita: basta un rapido controllo per capire che sono loro i responsabili del furto. I due minorenni sono stati dunque indagati in stato di libertà e riaffidati ai familiari, mentre le due biciclette che hanno utilizzato per provare a dileguarsi dopo lo scippo sono state sequestrate.