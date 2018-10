Ha un diverbio con una sua connazionale, le scippa la borsetta: preso e denunciato

Ha rubato la borsa ad una sua connazionale durante un diverbio, poi ha tentato la fuga ma è stato catturato.

Preso

L'episodio domenica mattina in via Guizza a Padova dove l'uomo, un 31enne nigeriano, è stato inseguito appena dopo lo scippo, effettuato durante un litigio con una sua connazionale conoscente. Imemdiatamente i carabinieri hanno inseguito il fuggitivo, recuperando l'oggetto. L'uomo è stato deferito in stato di libertà.