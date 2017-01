Cammina per strada, manolesta le ruba una borsa: dentro portafoglio e cintura firmata

E' stata scippata mentre stava tranquillamente passeggiando in via Morgagni a Padova.



SCIPPO. Il furto sabato sera attorno alle 20. Una donna stava transitando lungo quella via quando ad un tratto è stata avvicinata da un ladro manolesta che in pochi istanti le ha portato via una borsa con all'interno un portafoglio e una cintura di Louis Vuitton e poi è fuggito correndo nelle vie limitrofe. Il danno stimato è di 1400 euro. Immediata la chiamata ai carabinieri che stanno indagando sull'accaduto.