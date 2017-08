Ennesima rapina ai danni di un'anziana a passeggio: strappati i condoli della collana

Ennesimo scippo ai danni di un’anziana con la tecnica di domandare informazioni. La vittima è una signora di 72anni che mentre era a passeggio è stata fermata da un uomo sceso da una macchina che quando si è distratta le ha strappato la catenina.

I CIONDOLI. L’episodio è avvenuto in via Pontedera: la donna è stata seguita e bloccata dallo sconosciuto che le ha chiesto alcune indicazioni stradali. Appena le si è avvicinato ha provato a strappare la catenina, riuscendovi solo in parte. Il rapinatore ha staccato i ciondoli d’oro, dandosi poi alla fuga. Sul fatto indaga la polizia.