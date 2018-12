Ruba un portafoglio con 1.200 euro, ma le telecamere la incastrano: ladra 47enne denunciata

Mano lesta. Ma non per le telecamere: C.S., 47enne di Padova, è stata denunciata per furto aggravato dopo essere stata "pizzicata" dall'impianto di videosorveglianza.

I fatti

Il luogo del misfatto è il negozio di abbigliamento "Secondamanina" a Montegrotto Terme: la 47enne era riuscita a sottrarre un portafoglio contenente 1.200 euro a una signora del posto, ma i carabinieri di Abano Terme - guidati dal tenente colonnello Marco Turrini - sono riusciti a beccarla analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.