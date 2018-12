Scippa una giovane della borsa in piena notte: straniero inseguito e bloccato dagli amici

Un gruppo di amici stava passeggiando tranquillamente in piena notte, quando a una ventunenne è stata rubata la borsa da uno straniero che gliel’ha sfilata e ha tentato la fuga.

Gli amici

I compagni di camminata della giovane non si sono persi d’animo, mettendosi a rincorrere il malvivente che dopo una breve fuga è stato costretto ad abbandonare la borsa lungo la strada e a scappare. Intanto sono stati allertati i carabinieri del Norm di Padova: una pattuglia è giunta in via Monte Ceva, ha raccolto la descrizione del soggetto ed è riuscita a bloccarlo poco dopo. Si tratta di un tunisino di ventinove anni irregolare che durante il foto segnalamento ha fornito pure generalità false. Per lui è scattata la doppia denuncia.