Scippata e scaraventata a terra da due ladri in motocicletta: bersaglio una 60enne

Scaraventata a terra e scippata mentre era in sella alla sua bicicletta. Paura nel pomeriggio di martedì per una donna di origini moldave residente a Limena che verso le 15.40 si è vista avvicinare improvvisamente a Vigodarzere da due persone con una moto che le hanno portato via la borsa.

Lo scippo

La sessantenne stava percorrendo via Marconi quando è stata spinta giù dalla bici: sul cestino anteriore si trovava la borsa che è stata portata via. I due malviventi sono fuggiti per le strade limitrofe riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Vigodarzere. I militari hanno visionato le telecamere che ci sono sulla pubblica via e sentito alcuni testimoni. Fortunatamente la donna non è rimasta ferita: per lei solo un grande spavento.