Scippo in pieno giorno: la donna cade e si ferisce, il malvivente scappa dalla morsa di un passante

E' stata colta di sopresa dall'aggressore mentre camminava domenica pomeriggio in via Minio all'Arcella. Una donna di origini ucraine di 49 anni si è vista scippata della borsetta verso le 15.15. il malvivente l'ha strattonata e fatta cadere a terra tanto che la vittima si è procurata alcune escoriazioni alle mani guaribili in pochi giorni.

L'aiuto del passante

La donna ha gridato: un uomo di origini nigeriane di 36 anni che ha assistito alla scena ha bloccato il rapinatore, una persona di carnagione chiara e corporatura robusta. Il malvivente per sfuggire alla morsa del passante gli ha tirato uno spintone, riuscendo a liberarsi e a scappare. Intanto sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha raccolto la testimonianza della donna impaurita. Da quel momento sono iniziate le ricerche che hanno dato esito negativo. La borsetta della straniera è stata ritrovata poco distante da dove è avvenuto l'episodio.