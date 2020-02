Evita lo scippo, ma si frattura il femore: sabato di paura per una 70enne

In centro. E di prima mattina: violento scippo a Padova, vittima una settantenne che ha subìto la rottura di una gamba.

I fatti

È successo intorno alle ore 8.30 di sabato primo febbraio in via Beato Pellegrino a Padova: G.R., 70enne di Pescara giunta all'ombra del Santo per sottoporsi a delle visite mediche, era appena uscita dall'abitazione del figlio in direzione piazza Mazzini quando, una volta giunta all'altezza di via Giovanni da Verdara, è stata raggiunta da un uomo robusto e col volto parzialmente travisato da un cappuccio che ha cercato di strapparle la borsetta contenente i documenti e pochi soldi. Il malvivente non aveva perà fatto i conti con la tenacia della donna, che è riuscita ad evitare lo scippo facendolo scappare a gambe levate. Ma senza lieto fine: la settantenne, infatti, è scivolata procurandosi la frattura del femore della gamba sinistra. Aiutata da alcuni commercianti e dalla polizia, prontamente intervenuta sul posto, la donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.