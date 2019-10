Massaggio con l'inganno: ragazzina sfila Rolex e gioielli a un'anziana

L'ha incrociata in strada, offrendole un massaggio idratante alle mani. Un gesto che la vittima ha scambiato per una cortesia, ma che le è costato più di 15mila euro.

Dall'approccio al furto

Lo scippo è avvenuto giovedì mattina in via Livorno, nel quartiere residenziale della Sacra Famiglia. Lì vive una donna di 83 anni, che mentre stava per varcare il cancello di casa si è vista avvicinare sul marciapiede da quella che ha poi descritto come una ragazzina. La giovane ha proposto all'anziana di farle un massaggio alle mani, durato qualche minuto. Nel frattempo ha distratto l'ottantenne riuscendo poi con mossa fulminea a sfilarle un orologio Rolex, un anello con brillante e un bracciale prima di scappare.

Le indagini e il precedente

La vittima si è immediatamente resa conto del furto, ma nulla ha potuto per bloccare la ladra. Poco dopo ha segnalato il fatto alla polizia che ha inviato sul posto una volante, raccogliendo la testimonianza della padovana e facendo scattare le ricerche. Una prima stima parla di un valore tra 15mila e 18mila euro per i gioielli spariti. Un fatto analogo si è verificato all'inizio del mese a Santa Rita, nel quadrante opposto della città.