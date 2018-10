Abbraccia l'ottantenne e gli sfila il portafoglio: è caccia alla scippatrice

Un saluto caloroso come se stesse rivedendo un vecchio amico e, in una frazione di secondo, il portafoglio dell'anziano si volatilizza. Nuovo caso di scippo con destrezza in uno dei quartieri all'apparenza più tranquilli della città.

Una zona frequentata

Sono le 10.30 del mattino quando un 86enne come ogni giorno si trova a percorrere via Oliviero Ronchi, una laterale di via Canestrini nella zona di Facciolati-Santa Rita. Una stradina secondaria ma molto frequentata perchè a pochi metri c'è una delle arterie principali per raggiungere il parco Iris. Trecento metri più in là c'è l'abitazione dove l'uomo stava rientrando, ma sul suo cammino ha avuto una spiacevole sorpresa.

Lo scippo

Si trova davanti una donna che lo saluta e gli corre incontro, come se si conoscessero da sempre. Lei lo abbraccia e l'anziano, anche se frastornato da tante attenzioni, si divincola. Pochi secondi e la donna si allontana come se nulla fosse, ma in realtà sono bastati per farle sfilare il portafoglio dalla tasca dell'uomo. Impossibile per lui rincorrerla. Capito di essere stato scippato, l'unica soluzione è stato tornare a casa in via Gonzati e chiamare la polizia, che ha avviato le indagini per risalire all'identità della ladra.